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İşkenceci üvey baba tutuklandı

İşkenceci üvey baba tutuklandı

Tekirdağ Çerkezköy'de ‘183 Sosyal Destek Hattı'nı arayan bir vatandaş, aile içi şiddet ihbarında bulunuldu. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri durumu polis bildirdi.

Eve giden polisler, S.Y.A.’nın (8) yüzünde ve vücudunda belirgin darp izleri ile morluklar görünce anne Sibel A. ile üvey baba Ramazan Aydın’ı gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Aydın, üvey oğluna işkence yapmak suçundan tutuklandı. Anne ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

DEVLET KORUMASINDA

İşkence gören küçük çocuk, Tekirdağ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nce korumaya alındı. 

DHA 


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