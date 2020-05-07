İşkenceci üvey baba tutuklandı

Eve giden polisler, S.Y.A.’nın (8) yüzünde ve vücudunda belirgin darp izleri ile morluklar görünce anne Sibel A. ile üvey baba Ramazan Aydın’ı gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Aydın, üvey oğluna işkence yapmak suçundan tutuklandı. Anne ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

DEVLET KORUMASINDA



İşkence gören küçük çocuk, Tekirdağ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nce korumaya alındı.

DHA