İşkembe nasıl temizlenir? İşkembe çorbası nasıl yapılır, tarifi nedir?

İşkembe nasıl temizlenir? sorusu Kurban Bayramı'nın yaşandığı bu günlerde en çok merak edilen konular arasında. Sağlığa oldukça faydalı olan işkembe, kemikleri güçlendiriyor. İşkembe beyin ile karşılaştırıldığında düşük protein, yağ, demir ve folat içeriyor. İşkembeyi pişirmek temizliği kadar meşakkatli olabiliyor. İşkembe nasıl temizleni, işkembe çorbası nasıl yapılır? diye merak edenler için yanıtı haberimizde yer alıyor..

İŞKEMBE NASIL TEMİZLENİR?

İşkembenin içi boşaltılır. Ardından bol suyla 4 ya da 5 kez su her yerine değecek şekilde yıkanır. Bu işlem ellere eldiven geçirilerek yapılırsa daha iyi olacaktır. Yoksa işkembenin kokusu ellere siner ve bu koku uzun süre çıkmaz. Yıkamada kullanılan suyun soğuk olması gerekir. Aksi takdirde sonradan çıkarılacak olan işkembenin üstündeki tabaka sertleşir ve bu tabakayı çıkarmak güçleşir. Bu da işkembenin temizlenmesini zorlaştırır.

Geniş bir tencerenin içi suyla doldurulup kaynatılır. Kaynayan bu suyun içine bol miktarda karbonat dökülür. Bir süre daha kaynatmaya devam edilir. Kaynayan karbonatlı suyun içine işkembe bir maşa ya da benzeri bir aletle batırarak gezdirilir. İşkembe kaynayan karbonatlı suda sadece 2 veya 3 saniye bırakılır. Suyun içerisinde fazla tutulması halinde işkembe sertleşeceğinden ve bu da işkembedeki tabakanın çıkmasını zorlaştıracağından bu süreyi geçmemek önemlidir.

Sudan çıkarılan işkembe salata tahtasının üstüne serilerek gerilir. Gerilen işkembenin üzerindeki tabaka büyük bir bıçak yardımıyla sıyrılır. Tabakayı ayırma işleminden sonra işkembe tekrar bol suyla yıkanır. Bu aşamanın ardından işkembe, çorba veya dolma yapımına hazır hale gelir.

İŞKEMBE ÇORBASI NASIL YAPILIR?

İşkembe çorbası için malzemeler

1 kg temizlenmiş işkembe

2 çorba kaşığı un

2 yumurta sarısı

1 limon suyu

1 fincan sirke

3-5 diş sarımsak

Tuz

Kırmızı biber

2 çorba kaşığı tereyağı

Haşlarken eklemek için 4 diş sarımsak

İşkembe çorbasının yapılışı

İyice temizlenmiş işkembeyi bol suda güzelce yıkayın. Temizlenmiş işkembeleri tencereye alıp, üstü iyice kapanana kadar su ilave edip limon suyunu ve sarımsakları ekleyin. İşkembeyi yumuşayana kadar iyice haşlayın.

İşkembe haşlandıktan sonra tencereden çıkartın ve bir parmağın ucu büyüklüğünde güzelce doğrayın. İdeal boyut için küp şekerini baz alabilirsiniz. Tencerede kalan işkembenin suyunu süzgeçten geçirin ve başka tencereye alarak orada kaynatmaya başlayın.

