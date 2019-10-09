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İşaret diliyle vahşeti anlattı

İşaret diliyle vahşeti anlattı

İstanbul’da 2 ay önce ormanda boğazı kesilip, yakılarak öldürüldüğü ortaya çıkan sağır ve dilsiz Elgeni’nin katil zanlısı, Adana’da yakalandı. Elgeni gibi sağır ve dilsiz olan D.B. işaret diliyle “Cinayeti sevgilim işledi” dedi.

Soner KAN

İstanbul’da kayıp olan, 9 Ağustos’ta Aydos Ormanları’nda yakılmış cesedi bulunan sağır ve dilsiz Abadulkadir Elgeni (21) en son kendisi gibi sağır ve dilsiz olan D.B. ve U.K. adlı çiftle bir araya geldiği tespit edildi. Yapılan çalışmada U.K., İstanbul’da yakalandı. Sorgusunda cinayetin, ‘Kurban Bayramı’ arifesinde işlendiğini anlatan U.K., Elgeni’yi kız arkadaşı D.B.’nin işlediğini öne sürdü. Katil zanlısının izine ise Adana’da ulaşıldı. 

Elgeni’yi sevgilisi U.K.’nin öldürdüğünü söyleyen D.B. vahşi cinayeti tek tek itiraf etti.

SUÇU BİRBİRLERİNE ATTILAR 

Adana Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yapılan istihbarat paylaşımı sonrasında D.B.’nin saklandığı evi kısa sürede tespit edip, kadını yakaladı. Sağır ve dilsiz olan D.B.’nin ifadesi ise yine işaret diliyle alındı. Sorgusunda cinayeti doğrulayan, ancak Elgeni’yi sevgilisi U.K.’nin öldürdüğünü iddia eden D.B., “U., Abdulkadir’in boğazını kesip öldürdü, sonra da cesedini yaktı” dedi, tutuklandı.

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