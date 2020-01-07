İşadamının katili muhasebecisi çıktı

Kocaeli’de 20 Nisan 2008’de inşaat firması sahibi Aydın Koçarslan, bir iş için muhasebecisi Ardahan A. ile birlikte Gölcük’e gitti. Koçarslan aynı gün Başiskele İlçesi’ndeki ormanlık alanda öldüresiye dövülmüş olarak bulundu. İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede 6 ay sonra hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan muhasebeci, kendisinin de darp edildiğini, hafıza kaybı yaşadığını ve ambulansı kendisinin aradığını söyledi. Ardahan A., delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakıldı. Yeni göreve başlayan Kocaeli Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, faili meçhul cinayet dosyalarını raftan indirdi. Koçarslan cinayetini inceleyen ekipler, şüpheli 9 kişiyi 12 yıl sonra gözaltına aldı. 5 kişi serbest bırakıldı, diğer 4’ü çapraz sorguya alındı.

ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAF

Başşüpheli Ardahan A., şirketin hesabından zimmetine yüklü miktarda para geçirdiğini, Koçarslan’ın kasada para olmamasından şüphelenerek durumu araştırmaya başlaması üzerine cinayeti planladığını ve arkadaşlarıyla birlikte ormanda patronunu darp ettiklerini söyledi. Zanlılar adliyeye sevk edildi.

CİNAYETİN PLANLAYICISI

Ardahan A., 3 suç ortağıyla birlikte adliyeye sevk edildi.

(İHA)