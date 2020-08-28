Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,3592
  • 8,8011
  • 467.338
  • 1084.44
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. İş, sanat, cemiyet ve televizyon dünyasını buluşturan doğum günü
28 Ağustos 2020 Cuma 12:28 | Son Güncelleme:

İş, sanat, cemiyet ve televizyon dünyasını buluşturan doğum günü

İş, sanat, cemiyet ve televizyon dünyasını buluşturan doğum günü

İş kadını Evrim Yaşlak yeni yaşını tüm dostlarıyla birlikte kutladı. İş, sanat, cemiyet ve televizyon dünyasını buluşturan doğum gününe katılımın yoğun olduğu gözlendi.

Evo Şirketler Grubu kurucularından olan Evrim Yaşlak, erkek kardeşi Evren Yaşlak ile özel olarak koordine ettiği partilerinde çok keyifli anlar yaşandı. Gecede Evrim Yaşlak'ın elbisesi Jadore imzası taşırken pastası Pastam Burada ekibi tarafından özel olarak tasarlandı.

Yaklaşık 45 özel davetlinin katılımı olan gece adeta bir görsel şölene dönüştü. Menajer Kadir Mıhçı'nın özel olarak organize ettiği dans show gecede büyük ilgi gördü.

Evrim & Evren Yaşlak'ın geceye gelen sanatçı dostları gecede şarkıyla kendilerine eşlik ettiler. Ayça Gürsaçer Şok Etkisi şarkısıyla, İbrahim Yılmaz Bir İyilik Yap şarkılarıyla büyük ilgi gördü. Sabahın ilk ışıklarına kadar 80'ler ve 90'ların en popüler şarkılarıyla gelen misafirleri eğlendi.

Geceye katılan diğer isimler şöyle;

Portaxe'in sahibi Lütfü Sapmaz, ünlü medikal estetik doktoru Dr. Kerem Cem Şimşek & eşi Elvan Şimşek, Celal Altunbaş, Aycan Varış, Oksana Kuznetsova, Özkan Aydoğanoğlu, İlker Uzunalan, Kürşad Karakuş, Jadore sahibi Berat Kayışkan, ünlü psikolog Yeşim Akıncı, Armed Holding sahibi İbrahim Yılmaz, Omar Şahin, Merve Akıncı, Seda Üzüm, Ayça Gürsaçer, Mariam Mahmoudi, Cansu Özdemir, Nihal Korkmaz, Başak & Ercan Gürkan, Tuğana Akyürek, Levent Çekiç, Kaan & Dilek & Simge Yeğinsü, Hatice & Ertan Yılmaz, Cafer Andıç, Merve & Derya Açıkyol, Mirze Şimşek, Evo Grup genel müdürü Murat Dede geceye katılan isimler arasındaydı.

MSB böyle duyurdu: Mekanın gerçek sahipleri geri geldi
Başpehlivan sokak ortasında tabancayla öldürüldü
Kushner'dan şaşırtan iddia: Bir Arap ülkesi daha İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayabilir
Yunanistan'a kaçacaklardı: Çeşme'de 3 FETÖ'cü jet skiyle yakalandı
Bulgaristan karantinayı kaldırdı, Kapıkule'den girişler başladı
Vural Ak'tan Formula 1 müjdesi! Seyircili düzenlenecek

Vural Ak'tan Formula 1 müjdesi! Seyircili düzenlenecek

Zeynep Sever Demirel-Volkan Demirel çiftinin kızları Yeda 3 yaşın

Zeynep Sever Demirel-Volkan Demirel çiftinin kızları Yeda 3 yaşına bastı

ŞOK market 2 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yayı

ŞOK market 2 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında!

Gizli saklı işler ortaya çıkabilir! 2 Eylül 2020 burç yoru

Gizli saklı işler ortaya çıkabilir! 2 Eylül 2020 burç yorumları