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İş ilanıyla dolandırdılar

İş ilanıyla dolandırdılar

‘Gemi personeli aranıyor' ilanları veren çete, 408 kişiyi 840 bin TL dolandırdı. Şebekenin iş umuduyla kendilerini arayanları da aşağılayıcı ifadelerle sınıflandırdıkları belirlendi.

Mersin polisi, bir çetenin, gazete ve internet siteleri üzerinden ‘Gemi adamı ve personeli aranıyor’ ilanı vererek dolandırıcılık yaptığını belirledi. 3 ay süren teknik ve fiziki takip ile 5 denizcilik kursu firmasının, ilanlar aracılığıyla kendilerine başvuranlardan bin 500 ila 3 bin lira alıp, sahte başvuru belgeleri doldurttukları saptandı. Çetenin 408 kişiyi dolandırdığını belirleyen polis, tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

16’SI KADIN 19 ŞÜPHELİ

Şebeke üyesi olan 16’sı kadın 19 kişi yakalandı. Şüpheliler sorgularının ardından adliyeye gönderildi. Adreslerdeki aramalarda ele geçirilen belgeler dolandırıcılığı gözler önüne serdi.  

Çete üyelerinin telefonda görüştükleri şahıslarla ilgili aldıkları notlar dikkat çekti.

ŞEBEKEYİ ELE VEREN NOTLAR

Çete üyelerinin, iş bulma umudu ile kendilerini arayanları “Tam mal, salak, tehdit edildi ve tekrar aranacak, ukala bir tip, yazık öğrenci” şeklinde aşağılıyıcı ifadelerle sınıflandırdıkları belirlendi. Zanlıların asıl niyetlerini anlayanlar için de “Dolandırıcı olduğumuzu öğrenmiş” diyerek not düştüğü görüldü. 


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