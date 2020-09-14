İş birliği mi, işbirliği mi? TDK'ya göre iş birliği bitişi mi, ayrı mı yazılır?

İş birliği mi sözcüğü Türk Dil Kurumu'nun resmi sayfası üzerinde yayınlanıyor. İş birliği, ortaklık bir amaç için birleşme gibi anlamlara gelmektedir. Sözcüğün iş birliği mi yoksa işbirliği şeklinde bitişik mi yazıldığı öğrenilmek istenilen konular arasında yer alıyor.

TDK'YA GÖRE İŞ BİRLİĞİ NASIL YAZILIR?

TDK kelimenin doğru yazımını çevrim içi sözlük sayfasında yayımladı. Türkçe'de isim olarak kullanılan bu sözcüğün yazımı "iş birliği" olarak yazılmalıdır. Yani kelime ayrı olarak kullanılır.

İş birliği kelimesine örnek cümleler;

1. isim Amaç ve çıkarları bir olanların oluşturdukları çalışma ortaklığı, teşrikimesai:

"Yaşları otuzu geçmemiş olmak şartı ile her çeşit grupla iş birliğine hazırdılar."

2. isim Bir işin çeşitli kişilerce yapılması:

"Başarılı oyunların hemen hepsinde bu yönetmen, müzikçi, dekorcu, ışıkçı iş birliği görülüyordu."