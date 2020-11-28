  • $7,8187
  • 9,3602
  • 449.547
  • 1328.73
  • Haberler
  • Yaşam
  • İş adamının yeğeninin yazlığında feci yangın! Damadı hayatını kaybetti
28 Kasım 2020 Cumartesi 09:38 | Son Güncelleme:

İş adamının yeğeninin yazlığında feci yangın! Damadı hayatını kaybetti

İş adamının yeğeninin yazlığında feci yangın! Damadı hayatını kaybetti
IHA

İş adamı Galip Öztürk'ün yeğenine ait yazlık evde yangın meydana geldi. Yangında Galip Öztürk'ün yeğeninin kocası Mustafa Terzi hayatını kaybetti. Terzi'nin Çarşamba Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Erdoğan Terzi'nin oğlu olduğu öğrenildi.

İş adamı Galip Öztürk’ün kardeşinin kızına ait yazlık evde çıkan yangında damatları hayatını kaybetti.

Yangın, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Çiftlik Mahallesi’nde bulunan iş adamı Galip Öztürk’ün erkek kardeşinin kızına ait yazlık evde saat 04.00 sıralarında yangın meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tadilatta olan yazlık evin bahçesindeki bekçi için yapılan odada çıkan yangına Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri müdahale ederek söndürdü. Ancak yangında Galip Öztürk’ün yeğeninin kocası Mustafa Terzi (34) olay yerinde hayatını kaybetti. Terzi’nin cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden 2 çocuk babası Mustafa Terzi’nin Çarşamba Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Erdoğan Terzi’nin oğlu olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

<p>Editör: Duygu Gecü Yüzseven <a href='mailto:duygu.gecu@turkmedya.com.tr'>duygu.gecu@turkmedya.com

Pandemide evde cilt bakımı nasıl olmalı?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Tarihi caminin 600 yıllık şaşırtıcı deprem teknolojisi

Artvin'de iki köy karantinaya alındı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.