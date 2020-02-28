Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,2116
  • 6,8349
  • 324.178
  • 106415
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. İş adamının otomobilinde bomba bulundu!

İş adamının otomobilinde bomba bulundu!

İş adamının otomobilinde bomba bulundu!

Denizli’nin Çivril ilçesinde, Kayserili iş insanı Ali İşiyok'un park halindeki otomobilinin sol çamurluğunun içinde el yapımı parça tesirli bomba bulundu. Bomba, uzman ekiplerince etkisiz hale getirildi.

Çivril ilçesine ticari işleri için gelen iş insanı Ali İşiyok, kaldığı otelden çıkıp otomobiline yöneldi. Otomobilin yanına geldiği sırada çamurluktan sarkan kabloyu fark eden İşiyok, durumu polise bildirdi.

Olay yerine ekipler, vatandaşları uzaklaştırarak bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Daha sonra olay yerine gelen bomba imha ekipleri, çamurlukiçeresindeki bombayı etkisiz hale getirdi. Yapılan incelemede, bombanın el yapımı parça tesirli olduğu belirlendi.

İşiyok'un iki ay önce de İstanbul'da otomobiline aynı bomba düzeneğinin kurulduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)


Türkiye tek yürek oldu: Dualarımız Mehmetçiklerimizle...
Demet Akalın'ın mülteci yorumu sosyal medyayı salladı!
Meğer partner beğenmemiş!
Mine Tugay'ın kaprisleri 'Zalim İstanbul'un sonu oldu!
Payitaht Abdülhamid'in yıldızı evlendi
<p>0</p>

Kapılar açıldı! Suriyeli mülteciler Yunanistan sınırına ilerliyor...

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Rusya'nın başkonsolosluğunda toplandılar! İşte ilk kareler...