İş adamı Şeyhmus Tatlıcı karısını darp ettiği iddiasıyla hakim karşısında

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada sanık Şeyhmus Tatlıcı'nın avukatları hazır bulundu. Duruşmaya şikayetçi Melissa Tatlıcı ile avukatları da katıldı. Duruşmanın başlamasının ardından mahkeme tanıkları dinledi.

Tanıkların dinlenilmesinin ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, Melissa Tatlıcı ile Şeyhmus Tatlıcı arasındaki devam eden boşanma davasına ilişkin dosyanın incelenmesini ve sanık avukatlarının sunduğu içinde davaya ilişkin görüntülerin olduğu iddia edilen flash belleğin bilirkişi tarafından incelenmesini talep etti. Savcının görüşünün ardından ara kararını açıklayan mahkeme başkanı, boşanma dosyası için İstanbul 14. Aile Mahkemesi'ne yeniden yazı yazılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca sanık avukatlarının sunduğu flash bellekteki görüntülerin gizli çekim olup olmadığı ve uygunsuz video ya da resim içermediğine dair beyanlar dikkate alınarak delil olma ihtimaline karşı flash belleğin bilirkişi tarafından incelenmesine de hükmetti. Mahkeme eksikliklerin giderilmesi ve dinlenilmeyen tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Şeyhmus Tatlıcı'nın (31) Kanlıca'daki evinde yaşanan olayın iddianamesinde ünlü iş adamının telefonuna eski kız arkadaşından mesaj geldiği bu mesajı eşi Melissa Tatlıcı'nın (26) görmesi üzerine evli çiftin arasında tartışma çıktığı aktarıldı. İddianamenin devamında Şeyhmus Tatlıcı'nın tartışma esnasında eşine hakaretlerde bulunduğu ile hamile eşinin kollarını sıktığı, temizlik sopasıyla bacaklarına vurduğu ve yaralanan eşine cinsel saldırıda bulunduğu da anlatılmıştı. Şeyhmus Tatlıcı'nın 'yaralama' 'cinsel saldırı', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından 18 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

(DHA)