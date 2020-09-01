İranlı ‘Tosuncuk' Mehran Mohammadi'den 20 milyonluk vurgun

Türkiye’de yüksek kâr vaadiyle on binlerce kişiden 1 milyar lira toplayıp, yurtdışına kaçan Çiftlik Bank CEO’su ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın kurduğu saadet zincirinin benzeri, İran’da ortaya çıktı.

AYNI DAİREYİ ÇOK KİŞİYE SATTI



İran’da çok sayıda kişiyi dolandıran ve Türkiye’ye kaçan Mehran Mohammadi, Antalya’da da 10 bin lira sermayeli reklam organizasyon şirketi kurup, daire satmaya başladı. İran’ın Türkiye’den iade talebinde bulunduğu Mohammadi, başkası üzerine kayıtlı daireleri satmaya başladı. Mohammadi, birkaç ay sözünde durarak güven kazandıktan sonra, topladığı paraları geri ödememeye başladı. Bir daireyi birkaç kişiye satıp, parasını nakit olarak alan Mehran Mohammadi, 20 milyon TL’lik vurgundan sonra ortadan kayboldu. İranlı Ali Reza Karamouzabadi, Mahdi Mazdak ve Majid Rahmanı, dolandırıldıkları iddiasıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.