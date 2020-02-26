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  3. İranlı gaspçılara vatandaş dayağı

İranlı gaspçılara vatandaş dayağı

İranlı gaspçılara vatandaş dayağı

Fatih'te, İran uyruklu kişilere ait tekstil dükkânına giren maskeli ve silahlı 3 İranlı, koli bandıyla elleri ve ağzını bantladıkları 2 kadın çalışanı sandalyeye bağladı.

Bu sırada içeri giren erkek çalışanı da bıçaklayarak ağır yaralayan şüpheliler, laptop ve paraları gasp ederek kaçtı. Kadınlardan birinin kurtulup camdan bağırması üzerine mahalleli, birini çelme takarak düşürerek, iki şüpheliyi yakaladı. 

Vatandaşların darp ettiği iki şüpheli polise teslim edilirken, kaçan bir kişinin daha yakalanması için çalışmalar sürüyor.


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