İranlı gaspçılara vatandaş dayağı

Bu sırada içeri giren erkek çalışanı da bıçaklayarak ağır yaralayan şüpheliler, laptop ve paraları gasp ederek kaçtı. Kadınlardan birinin kurtulup camdan bağırması üzerine mahalleli, birini çelme takarak düşürerek, iki şüpheliyi yakaladı.

Vatandaşların darp ettiği iki şüpheli polise teslim edilirken, kaçan bir kişinin daha yakalanması için çalışmalar sürüyor.