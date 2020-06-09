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  3. İP'li Lütfü Türkkan'ın kaçak fabrikasına mühür
09 Haziran 2020 Salı 03:08 | Son Güncelleme:

İP'li Lütfü Türkkan'ın kaçak fabrikasına mühür

İP'li Lütfü Türkkan'ın kaçak fabrikasına mühür

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu'nun İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli Dilovası'nda bulunan fabrika ve çiftliğinde kaçak yapılaşmanın olduğunu iddia etmesinin ardından Gebze Orman İşletme Müdürlüğü inceleme başlattı.

Ekipler tarafından Türkkan’ın fabrikasında yapılan incelemelerde orman arazisine yapı kurulduğu tespit edildi. Ekipler tarafından belirlenen alan şerit çekilerek mühürlendi. 

TOKİ ARAZİSİNDEKİ ÇİFTLİĞE 662 BİN TL CEZA

Türkkan’a ait çiftlikte Dilovası Belediyesi tarafından yapılan incelemelerde 15 kaçak yapı ve çiftliğin bir kısmının TOKİ arazisine kurulduğu tespit edildi. Dilovası Belediyesi Encümeni tarafından kaçak yapılar için toplam 662 bin 794 TL cezası uygulanmasına ve suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

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