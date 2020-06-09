İP'li Lütfü Türkkan'ın kaçak fabrikasına mühür

Ekipler tarafından Türkkan’ın fabrikasında yapılan incelemelerde orman arazisine yapı kurulduğu tespit edildi. Ekipler tarafından belirlenen alan şerit çekilerek mühürlendi.

TOKİ ARAZİSİNDEKİ ÇİFTLİĞE 662 BİN TL CEZA



Türkkan’a ait çiftlikte Dilovası Belediyesi tarafından yapılan incelemelerde 15 kaçak yapı ve çiftliğin bir kısmının TOKİ arazisine kurulduğu tespit edildi. Dilovası Belediyesi Encümeni tarafından kaçak yapılar için toplam 662 bin 794 TL cezası uygulanmasına ve suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.