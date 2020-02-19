Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0856
  • 6,5668
  • 313.542
  • 119196
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. İntihara teşebbüs etti! Otomobilin üstüne düştü

İntihara teşebbüs etti! Otomobilin üstüne düştü

İntihara teşebbüs etti! Otomobilin üstüne düştü

Bursa'da üzerinde kimlik bulunmayan bir vatandaş, köprülü kavşaktan kendini boşluğa bıraktı. O esnada hareket halinde bulunan bir otomobilin tavanına düşen ve kanlar içerisinde kalan şahsın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üzerinde kimlik çıkmayan 30-35 yaşlarındaki bir şahıs, Ulubatlı Hasan Bulvarı üst geçidine çıkarak intihara teşebbüs etti. Yaklaşık 10 metrelik üst köprüden kendini yüzlerce aracın geçtiği asfalta atan şahıs, yol üzerinde hareket eden bir otomobilin tavanına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrularak kanlar içerisinde asfalta düştü.

Ne olduğunu anlayamayan sürücü durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından yaralı şahsı Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede ameliyata alınan şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri otomobil sürücüsünü ifadesini almak üzere emniyete götürürken olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

(İHA)


Defne Samyeli'den beklenen hamle geldi!
Hadise aileye girdi
Ünlü çiftten flaş karar!
EDHO dizisinde şoke eden ayrılık!
Aşk belgelendi! Murat Dalkılıç ele verdi
<p>Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şayet bu bölgelerde muhatap ülkeler Türkiye’nin güvenlik kaygılarını karşı

Cumhurbaşkanı Erdoğan´dan İdlib Uyarısı: Son İkazlarımızı Yapıyoruz!

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Kayseri'de bulunan fosilin, 7,5 milyon yıl önce yaşamış bir file ait olduğu anlaşıldı

35 bin lira harcadı şimdi paha biçemiyor!