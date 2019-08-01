İntihara kalkışan gence ablası tepki gösterdi: Bizi rezil ediyor

Olay, saat 22.30 sıralarında Göztepe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Yunus Y., parkta ilaç içerek yaşamına son vermek istedi. Yunus Y.'den haber alamayan ailesi çevrede arama başlattı. Parkta kardeşini baygın halde gören ablası, 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine 112 Acil ve polis ekibi geldi. Kardeşinin cebinde içtiği ilaç kutusunu bulan abla, ''Şu an bizi duyuyor ama cevap vermiyor. Kaç tane içtin cevap ver. Düştüğümüz duruma bak, rezil ediyor.'' diyerek tepki gösterdi. Yunus Y., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yunus Y.´nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlattı.