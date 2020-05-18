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  3. İntihar mı cinayet mi? Alevler içinde 6. kattan düştü

İntihar mı cinayet mi? Alevler içinde 6. kattan düştü

İntihar mı cinayet mi" Alevler içinde 6. kattan düştü

İstanbul Büyükçekmece'de dün sabah psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen 2 çocuk annesi Mehtap M.G. (39), alevler içerisinde 6. kattaki evin penceresinden aşağı atladı.

Binanın bahçesine düşen genç kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Kadının yakılarak camdan mı atıldığı yoksa intihar mı ettiği konusunda polis geniş kapsamlı çalışma başlattı. 

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Alev topunu andıran Mehtap M.G.’nin hızla yere düştüğü görüldü.

DHA - İHA


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