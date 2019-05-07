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  3. İntihar girişimini böyle engelledi: Öteki tarafta...

İntihar girişimini böyle engelledi: Öteki tarafta...

İntihar girişimini böyle engelledi: Öteki tarafta...

İntihar etmek isteyen şahsa “Atlayınca öteki tarafta çiçeklerle mi karşılanacaksın” dedi, bir süre sonra şahıs intihardan vazgeçti.

Sivas’ta eşi tarafından terk edilen bir şahıs intihar etmek için Yukarı Tekke olarak bilinen tepeye çıktı. Eşini telefonla arayan kişi olumsuz yanıt alınca atlamaya kalktı. Polis memurları şahsı vazgeçirmek için uzun süre dil döktü.

Bir polis memurunun “Atlayınca öteki tarafta çiçeklerle mi karşılanacaksın” sözü herkesi düşündürdü. İntihar etmek isten şahıs hem bu sözün hem de eşi ile polis merkezinde görüştürüleceği yönündeki açıklamanın ardından atlamaktan vazgeçti. Şahsın görüntüsü izleyenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi. 

İHA

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