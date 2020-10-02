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02 Ekim 2020 Cuma 17:47 | Son Güncelleme:

İntibak nedir, ne demek? İntibak ne anlama geliyor?

İntibak nedir, ne demek" İntibak ne anlama geliyor"

İntibak, Arapça kökenli bir sözcük olarak dilimize geçmiştir. İntibak, maddi ya da manevi koşullara uyum sağlamak olarak da açıklanabilir. Türk Dil Kurumu, intibak kelimesini çevrim içi sözlük sayfasından açıkladı.

İntibak kelimesi, Türkçe'ye, Arapça'dan geçen ifadelerden biridir. Eski kaynaklarda sıklıkla kullanılan İntibak kelimesi, her türlü koşula uyum sağlama gibi manalara gelmektedir. Türk Dil Kurumu (TDK), tarafından detaylı bir şekilde açıklanıyor.

İNTİBAK NEDİR?

İntibak, maddi ve manevi her türlü koşula uyum sağlama anlamında kullanılabilen bir ifadedir. Aynı zamanda bir çevreye, ortama ve duruma kolay uyum sağlama ve kısa süre içinde iki durumun birbirine uyması anlamına gelir.

İntibak etmek de yine bu intibak kelimesi ile aynı anlamları taşır.

"Acemi gelin yeni hayata intibak edebilmek için roman okurdu." 

Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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