Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8207
  • 6,3807
  • 280.819
  • 101859
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. İnternetten bahis oynarken fabrikanın kasasını boşaltmış

İnternetten bahis oynarken fabrikanın kasasını boşaltmış

İnternetten bahis oynarken fabrikanın kasasını boşaltmış

Kocaeli'de, bir lastik fabrikasında 6,8 milyon liradan fazla parayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla biri tutuklu 4 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, "nitelikli görevi kötüye kullanma", "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "özel evrakta sahtecilik" ile suçlamalarıyla tutuklu sanık Yusuf Türk (35), tutuksuz sanıklar F. K. (42), H.A (48) ve T.Ş (42) hakkında hazırlanan iddianame, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu.

Mahkemece kabul edilen iddianamede, banka kayıtlarının kontrolü sonucu sanıkların hesaplarına 6 milyon 840 bin 32 lira geçirdiği belirtildi.

Tutuklu sanık Yusuf Türk'ün ilk sorgusunda suçu kabul ettiği aktarılan iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Sanık ifadesinde, 2014'ten itibaren internet üzerinden yurt dışı kaynaklı bahis oynamaya başladığını, önceleri kendi parasıyla oynadığını, birikimi ve kredi olanakları kapanınca fabrika çalışanlarının isimlerini ve hesaplarına, maaş ve diğer ödemeleri üzerinden bordroda istediği değişiklikleri yapıp, hak ettiklerinden fazla paranın yatırılmasını sağladığını, fabrikadaki onay sürecinden sonra paraların hesaplara yatırılmasını sağladığını, daha sonra fazla para yatırılan personeli arayarak, fazla yatırılan paraların belirlediği hesaba ve bazı miktarları da diğer şüphelerin hesabına yatırılmasını istediğini belirtti."

Sanık Türk'ün, yaklaşık 250 kişinin hesabını bu şekilde kullanmış olabileceğini anlattığına yer verilen iddianamede, sanığın şu ifadeleri geçti:

"Diğer şüphelilerin hesabına para yatırdım ancak çoğunu geri aldım, kalan kısımları kredi veya kredi kartlarına kesilmiş olabilir. Bu kişilerin bu işlerden haberi yoktu. Tüm bu paraları bahis oyunlarında kaybettim. Kaybettiğim paraları geri alabilmek ve hesabı kapatabilmek için bahis oynadım. Yaptığımdan pişmanım. Bu paraları çalışarak da olsa bir şekilde geri ödemek istiyorum."

Tutuksuz sanıkların üzerilerine atılı suçlamaları kabul etmedikleri kaydedilen iddianamede, "Şüpheli Y.T'nin iş yerinde kullandığı bilgisayarda yapılan incelemede olağan dışı miktarda şans oyunu oynadığı, farklı kişilerin IBAN numaralarına aktarımlar yapıldığı, Impay (Ecopayz) şirketinde online cüzdana sahip olduğu, bu hesap üzerinden döviz hesabının bulunduğu, iki farklı banka üzerinden Impay Ödeme Sistemlerine 1 milyon 230 bin 338 lira para gönderdiği, yasa dışı bahis siteleri üzerinden yüksek miktarlarda bahis oynadığı tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Haklarında 21'er yıl 3 ay hapis cezası talep edilen fabrikanın eski muhasebe şefi ve 3 çalışanın yargılanmasına 10 Ekim Perşembe günü Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.  (AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Serenay Sarıkaya paylaştı, ayakkabıları tartışma konusu oldu
Amerika'ya bir tepki de Yıldız Tilbe'den!
İlk filmi için anlaşma sağladı
Danla Bilic'in yeni imajı sosyal medyayı salladı
Sular durulmuyor! Bir hamle de Yaşar İpek'ten
<p>Fırat´ın doğusuna yönelik düzenlenecek olası bir harekat öncesi, ABD´nin Suriye´de terörle mücade

Terör örgütü YPG/PKK´da operasyon paniği artıyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Türkiye'nin en modern külliyesi: Büyük Çamlıca Camii hakkında bilmeniz gerekenler

Emekli maaşlarına çifte zam