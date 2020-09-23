İnterneti sadece pencerede çekiyor

Amasya’nın Kızoğlu Köyü’nde yaşayan 3. sınıf öğrencisi Boran Vural, EBA platformundaki canlı derslerine sadece pencerenin önünden bağlanabiliyor. Vural’ın öğretmeni öğrencisinin camın önünde derslere girdiği anı sosyal medyada paylaştı. İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Coşkun, Vural’a tablet hediye etti. Vural, “Zor da olsa derslerimi dinliyorum ve notlarımı alıyorum ama okulumu özledim” diye konuştu.