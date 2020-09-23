23 Eylül 2020 Çarşamba 23:51 | Son Güncelleme:
İnterneti sadece pencerede çekiyor
Amasya'nın Kızoğlu Köyü'ndeki evinde sadece tek bir noktada internet çeken 3. sınıf öğrencisi Boran Vural, EBA platformundan canlı yayınlanan derslere pencerenin önünden katılabiliyor.
Amasya’nın Kızoğlu Köyü’nde yaşayan 3. sınıf öğrencisi Boran Vural, EBA platformundaki canlı derslerine sadece pencerenin önünden bağlanabiliyor. Vural’ın öğretmeni öğrencisinin camın önünde derslere girdiği anı sosyal medyada paylaştı. İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Coşkun, Vural’a tablet hediye etti. Vural, “Zor da olsa derslerimi dinliyorum ve notlarımı alıyorum ama okulumu özledim” diye konuştu.