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  3. İnternet kafeler ne zaman açılacak? PS ve internet kafeler açık mı?
10 Haziran 2020 Çarşamba 17:25 | Son Güncelleme:

İnternet kafeler ne zaman açılacak? PS ve internet kafeler açık mı?

İnternet kafeler ne zaman açılacak" PS ve internet kafeler açık mı"

İnternet kafeler ile ilgili son durum takip ediliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında pek çok iş yeri ile birlikte internet kafeler de geçici süreliğine kapatılmıştı. Salgın sonrası normalleşme döneminin uygulanmaya başlamasıyla birlikte ise kapatılan çoğu işletme yeniden faaliyet vermeye başladı. PS ve internet kafeler ile ilgili ayrıntılı bilgileri haberimizden okuyabilirsiniz.

İnternet kafeler ile ilgili son durum özellikle oyunseverler tarafından merak ediliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle pek çok iş yeri ile birlikte internet kafeler de geçici süreliğine kapatılmıştı. Salgın sonrası normalleşme döneminin uygulanmaya başlamasıyla birlikte ise kapatılan çoğu işletme yeniden faaliyet vermeye başladı. PS ve internet kafeler açık mı? sorusunun yanıtı haberimizde...

PS VE İNTERNET KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Korona virüsü salgını nedeniyle PS ve internet kafelerin faaliyetlerine geçici süreliğine ara verilmiş ve bu mekanlar kapatılmıştı. Normalleşme takviminin uygulanmaya başlamasıyla birlikte ise bu mekanların yeniden hizmet vermeye başlayıp başlamadığı merak ediliyor.

PS ve internet kafeler için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında ilgili bilgiler haberimizin içerisine eklenecektir.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede şu ifadeler kullanıldı;

Faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan/kısıtlanan lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokallerinin (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle belirlenen kurallar dâhilinde saat 22.00'a kadar hizmet vermeye başlayacak. Kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacak.

Bilim kurulunun önerileri doğrultusunda iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans/oyun vb ile bu amaçla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri, yüzme havuzları, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri vb. işletmelerin faaliyetlerini 22.00’a kadar (Kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacaktır.)

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