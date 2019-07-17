Instagram, Whatsapp, Facebook neden çöktü? Son dakika Instagram, Whatsapp, Facebook çöktü mü

“Instagram, Whatsapp, Facebook çöktü mü?” sorusu ile ilgili son dakika açıklaması yoğun ilgi görüyor. Vatandaşlar, “Instagram, Whatsapp, Facebook neden açılmıyor?” sorusunun yanıtını öğrenmek istiyorlar. Dünya çapında erişim aksaklıklarını tespit eden "downdetector.com" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Facebook, Instagram ve WhatsApp'a dünya genelinde erişim sıkıntısı bulunuyor.

WHATSAPP, FACEBOOK, INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Dünya çapında erişim aksaklıklarını tespit eden "downdetector.com" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Facebook, Instagram ve WhatsApp'a dünya genelinde erişim sıkıntısı yaşanıyor.

Söz konusu siteye göre, batı ve orta Avrupa ağırlıklı olmak üzere üç platformda dünya genelinde erişim sorunları yaşıyor. Söz konusu sıkıntıdan etkilenen ülkeler arasında Türkiye de var.

Söz konusu sorun TSİ 15.00 sularında başladı. Aksaklığa neyin sebep olduğu ve sorunun ne kadar süreceği bilinmiyor. Zira Facebook'tan henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

3 sosyal medya platformu 3 Temmuz'da da benzer bir sorun yaşamış ve bir süre boyunca milyonlarca kullanıcıya hizmet verememişti.

ABD'li internet devi Facebook, fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram'ı 2012'de, mobil mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı 2014'te bünyesine katmıştı.

WHATSAPP NEDİR?

Akıllı telefonların yaygınlaşması ile mesajlaşma uygulamaları da artmaya başladı. Bunlardan WhatsApp öyle tuttu ki şu anda geçtiğimiz yıllarda bir çok ülkede en çok indirilen iPhone ve Android uygulaması oldu. WhatsApp eski Yahoo! çalışanı olan Biran Acton ve Jan Koum tarafından ABD’de, Kaliforniya eyaletindeki Santa Clara kentinde kurulmuş. 2014’ün başlarına geldiğimizde WhatsApp 19 milyar dolar karşılığında Facebook’a satıldı.

WhatsApp, şüphesiz dünyanın en popüler mesajlaşma platformlarından biri. İnternet üzerinden karşılıklı mesajlaşma ve dosya gönderebilme programı olan WhatsApp, GSM operatörlerine ödediğimiz kısa mesaj ücretlerini azaltmanın en güzel yollarından biri.

WHATSAPP NASIL KULLANILIR?

Telefonunuza uygulamayı App Store‘den yükleyin. (Android telefon kullanıyorsanız Google Play‘e girin) App Store’u açın ve sağ altta yer alan büyüteç işaretine tıklayın. Üstte gelen kutuya WhatsApp yazın ve gelen uygulama penceresinde FREE yazan yeri tıklayıp telefonunuza indirin.

Uygulamayı bulun ve açın. Kayıt olurken sizdene GSM telefonu numaranız soracak, girin ve sonra numaranıza SMS ile gelen kodu girerek hattınızı doğrulayın. Cep telefonu rehberinizde bulunan kişileri WhatsApp tarayarak, uygulamayı kullanan arkadaşlarınızı listeleyecek. Listelenen arkadaşlarınızla anlık olarak artık sohbet edebilirsiniz.

Birden çok arkadaşınızla birlikte grup sohbeti yapabilir yada fotoğraf, video, müzik vb. gönderebilirsiniz.