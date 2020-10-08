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08 Ekim 2020 Perşembe 17:20 | Son Güncelleme:

Instagram keşfet nerede? Instagram keşfet gitti, Reels geldi!

Instagram keşfet nerede" Instagram keşfet gitti, Reels geldi!

Instagram, milyonlarca kullanıcıların vakit geçirdikleri uygulamalar arasında yer alıyor. Gerek arkadaş, gerek işletme sayfaları, gerekse fenomen ve ünlülerin paylaşımlarını takip eden kullanıcılara daha iyi hizmet sunulabilmesi adına uygulamaya her geçen gün bir yenilik ekleniyor. Son güncellemede ise Instagram Keşfet butonunun yerine Reels geldi.

Milyonlarca kullanıcıya sahip Instagram'da yeni bir güncelleme yapıldı. Her kullanıcının sıklıkla kullandığı "Keşfet" gitti, "Reels" geldi. Kullanıcılar Reels'in yerindeki Keşfet'e artık erişim sağlanıp sağlanamayacağını merak ediyor. Peki, Instagram keşfet nerede?

INSTAGRAM KEŞFET NEREDE?

Instagram Keşfet bölümünün yeri yeni güncelleme ile birlikte değişti. Instagram Keşfet butonu üst bölüme geçti. Direkt mesajların (DM) yanındaki büyüteç işaretine tıklanıldığında Keşfet bölümü açılıyor.

INSTAGRAM REELS NEDİR?

Instagram Reeals içerik üretici olmak isteyenlere kendilerini ifade etmek için yeni bir alan tanıyor. Reels videolaro Story ya da gönderi olarak paylaşılabilirsiniz. Hesabı herkese açık olanların videoları Keşfet sekmensinin Reels bölümünde herkes tarafından görülebilecek.

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