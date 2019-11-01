Instagram karanlık mod nasıl açılır? Instagram karanlık mod (gece modu) nasıl yapılır? iOS ve Andorid için karanlık mod

Instagram gece modu ya da diğer ismiyle Instagram karanlık mod geçtiğimiz günlerde milyonlarca Android ve iOS kullancısına sunuldu. Bunun üzerine karanlık mod aktif etmek isteyen bireyler de ‘Instagram karanlık mod nasıl açılır?’ ya da 'Instagram karanlık mod nasıl yapılır?' sorularını aratmaya başladı. Facebook tarafından 2012 yılında 1 Milyar dolara satın alınan Instagram her geçen gün kullanıcılarına yeni özellikler ve kolaylıklar sunuyor. Biz de bu yeni özelliklerden faydalanmak isteyen vatandaşlarımıza adım adım Instagram karanlık mod aktif etme işlemini hazırladık. İşte Android ve iOS için Instagram karanlık mod aktifleştirme işlemi

INSTAGRAM KARANLIK (GECE) MOD ANDOID PLATFORMUNDA NASIL AÇILIR, AKTİF EDİLİR?

Instagram karanlık mod açma işlemini Android üzerinden aktif etmek hiç zor değil. Instagram karanlık modu (gece modu) aktif etmeniz için sırasıyla yapmanız gerkeneler;

-İlk olarak Google Play Sotore’u açın,

-Sol üstte yer alan 3 çizgiye tıklayıp “Uygulamalarım ve oyunlarım” sekmesine tıklayın,

-Uygulamalar arasından Instagram’ı bulun ve tıklayın,

-Sayfayı aşağı doğru kaydırın ve “Beta programına katılın” seçeneğine tıklayın,

-Bu işlem ortalama 20 dakika civarında sürüyor,

-İşlem bittikten sonra tekrar “Uygulamalarım ve oyunlarım” sekmesini açın,

-Orada Instagram’a güncelleme geldiğin göreceksiniz,

-Instagramınızı güncelleyin,

-Artık telefonunuz “Karanlık mod” için hazır,

-Telefonunuzun Ayarlar menüsüne gidin ve arama kısmına “Karanlık mod” ya da “Gece modu” yazın,

-Çıkan seçeneklerden karanlık modu aktif edin

-Artık telefonunu karanlık moda hazır Instagramı açın ve keyfini çıkarın

Not: Bu İşlemi yalnızca Android Pie (9.0) ya da daha güncel bir sürüme sahip olanlar yapabilir.

INSTAGRAM KARANLIK MOD iOS’DA NASIL AKTİF EDİLİR?

Instagram Karanlık mod iOS platformu üzerinde yapmak çok daha basit. Karanlık mod aktif etme işlemi için yapmanız gerekenler;

-Ayarlar menüsünü açın,

-“Ekran ve parlaklık” seçeneğine tıklayın

-Çıkan ekranda “Koyu mod”u seçin

-Instagram gece modunuz hazır, Instagramı açın ve keyfini çıkarın!

Not: Bu işlemi yalnızca iOS 13.0 ve üzerindeki sürüme sahip olan kullanıcılar gerçekleştirebilir.

INSTAGRAM KARANLIK MOD ANDROID'DE NASIL KAPATILIR?

İnstagram karanlık modu kapatmak çok basit. Bunun için yapmanız gerekenler ayarlar kısmına girip gece modunu kapatmak.

INSTAGRAM KARANLIK MOD iOS'DA NASIL KAPATILIR?

Açma işlemi için gerçekleştirilen işlemlerin tam tersini yapmanız durumunda Instagramınız eski haline dönecektir. Yani tekrardan Ayarlar kısmına girim Açık mod seçeneğini aktif etmelisiniz.