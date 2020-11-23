Instagram hesap dondurma, silme linki: Kalıcı ve geçici Instagram hesabı nasıl silinir?

Instagram hesabı dondurma ve silme için belirli adımları takip etmeniz gerekiyor. Geçici ya da kalıcı olarak Instagram hesabını kapatacak olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ülkemizde milyonlarca kullanıcısı bulunan Instagram her geçen gün katlanarak büyüyor. Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden uygulama silinmemektedir. Kalıcı ve geçici Instagram hesabı nasıl silinir? Instagram hesap dondurma, silme linki haberimizde.

INSTAGRAM KALICI OLARAK SİLME NASIL YAPILIR?

Instagram hesap silme linkine tıklayınca açılan pencerede kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazarak giriş tuşuna basın. Gelen pencerede “Hesabını Neden Siliyorsun?” sorusuna istediğiniz bir seçeneği tercih edin.

Son olarak “Devam etmek için lütfen şifreni tekrar gir” kısmına şifreni yazdıktan sonra “Hesabımı Kalıcı Olarak Sil” ve gelen uyarıda Tamam dediğimizde, Instagram hesabımız tamamen silinmiş oluyor.

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INSTAGRAM HESABI NASIL DONDURULUR?

Instagram hesap dondurma için öncelikle profil kısmından hesabına giriş yapmak zorundasınız. Daha sonra burada bulunan hesabımı geçici olarak kapat sayfanıza ulaşmanız gerekiyor. Size yöneltilen soruları cevapladıktan sonra şifreniz talep ediliyor ve son olarak "Hesabımı geçici olarak kapat" sekmesine tıklamanız gerekiyor.

Hesabınızı kapattıktan sonra dönüş yapmak için Kullanıcı adı ve Şifrenize ihtiyacınız olacak. Bunları bir yere not edin. Eğer pişman olup hemen dönüş yapmak isterseniz, Instagram buna izin vermez. Hesabınıza ulaşmak için birkaç saat beklemeniz gerekecek.

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INSTAGRAM ARAMA GEÇMİŞİ NASIL SİLİNİR?

Instagram arama geçmişi, mobil cihazlardan ya da masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan yapılmaktadır. Instagram hesabınızdaki arama geçmişini silmek için ilk olarak telefonunuzdan Instagram uygulamasını açıp hesabınıza giriş yapın.

Instagram uygulamasındaki profil bölümünde sağ üst köşede üç çizgi göreceksiniz. Bu simgeye tıklayıp ayarlar seçeneğine ilerleyin.

Ayarlar menüsünde güvenlik seçeneği yer alıyor. Bu seçeneğe dokunduktan sonra en alt bölümde yer alan arama geçmişini temizleme seçeneğine dokunabilir, bu şekilde arama geçmişi temizleme işlemini tamamlayabilirsiniz.

Daha sonra önceden yaptığınız aramalar karşınıza çıkacak. Bu hesapların hemen yanların çarpı işareti yer alır. Dilerseniz burada gördüğünüz çarpı işaretlerine tek tek dokunup arama geçmişinden ilgili aramayı kaldırabilir, dilerseniz tümünü temizle seçeneği aracılığıyla Instagram arama geçmişini tümüyle temizleyebilirsiniz.