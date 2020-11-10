İnstagram çöktü mü? Son dakika 10 Kasım İnstagram bozuldu mu?

İnstagram giriş ekranı açılmıyor. İnstagram çöktü mü? sorusu uygulamanın bazı kullanıcıları tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İnstagram uygulamasına giriş yapamayanlar ve beyaz ekranla karşılaşan kullanıcılar "Son dakika 10 Kasım İnstagram çöktü mü?" sorusunun yanıtını araştırıyor...

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Bazı kullanıcılar İnstagrama erişim sağlayamazken, şuan bazı kullanıcıların erişim sorunu bulunmuyor.

Konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi. Yeni bir gelişme olması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.