İnsanları hayran bırakan tabiatüstü sayılan olay anlamına gelen mucize kelimesinin kökeninin anlamı hangisidir? Atv’nin başarılı yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla pazartesi ve cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Yarışmada çıkan soruların cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak edip araştırılıyor. İşte 4 Mayıs Pazartesi günü çıkan sorulardan bir tanesi...



İNSANLARI HAYRAN BIRAKAN TABİATÜSTÜ SAYILAN OLAY ANLAMINA GELEN MUCİZE KELİMESİNİN KÖKENİNİN ANLAMI HANGİSİDİR?



A: Aciz bırakan



B: Cazip olan

C: Ceza veren

D: Gizli tutan

Doğru cevap: A Aciz bırakan