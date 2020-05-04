İnsanları hayran bırakan tabiatüstü sayılan olay anlamına gelen mucize kelimesinin kökeninin anlamı hangisidir?
İnsanları hayran bırakan tabiatüstü sayılan olay anlamına gelen mucize kelimesinin kökeninin anlamı hangisidir? Yayın hayatına uzun yıllardır başarılı bir şekilde devam eden Kim Milyoner Olmak İster birbirinden zor sorularla izleyici karşısına çıkıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği yarışmanın soruları ise arama motorunda izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte o sorulardan bir tanesi…
İnsanları hayran bırakan tabiatüstü sayılan olay anlamına gelen mucize kelimesinin kökeninin anlamı hangisidir? Atv’nin başarılı yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla pazartesi ve cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Yarışmada çıkan soruların cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak edip araştırılıyor. İşte 4 Mayıs Pazartesi günü çıkan sorulardan bir tanesi...
İNSANLARI HAYRAN BIRAKAN TABİATÜSTÜ SAYILAN OLAY ANLAMINA GELEN MUCİZE KELİMESİNİN KÖKENİNİN ANLAMI HANGİSİDİR?
A: Aciz bırakan
B: Cazip olan
C: Ceza veren
D: Gizli tutan
Doğru cevap: A Aciz bırakan