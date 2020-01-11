İnsan ömrü uzayacak mı? İplik kurdunda yapılan deneylerde şaşırtan sonuç

Bilim, insan ömrünü uzatabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. İplik kurdu (Caenorhabditis elegans) adı verilen yuvarlak solucanlar yaşlanma konusundaki çalışmalarda bilim insanlarının üzerinde en çok sık deney yaptığı canlılardan biri.

Zira ömürleri sadece 2 ya da 3 hafta olan bu canlıların vücudunda aynı sayıda hücre bulunuyor. İnsanlarla ortak sahip oldukları genler ve metabolik yolaklar (hücre içinde meydana gelen bir dizi kimyasal tepkime) bu canlıları söz konusu deneyler için mükemmel örnek haline getiriyor.

Cell Reports adlı bilimsel yayında yayımlanan bir çalışmaya göre çeşitli ülkelerden bilim insanlarından oluşan ekip yaptıkları genetik düzenlemeler sonucu iplik kurdunun ömrünü 5 kat uzatmayı başardı.

Daha önce bilim insanları iplik kurdundaki insülin transdüksiyon yolunu (IIS) değiştirerek bu canlıların ömrünü 2 kat oranında artırmıştı. Ardından TOR yolağında değişiklik yapan bilim insaları bu canlıların ömründe yüzde 30'luk bir artış elde etmişti.

Son çalışmada iki yolak da genetik olarak değiştirildi ve sonuç olarak ömürlerinde normalde beklenenden daha fazla artış olduğu görüldü. Canlıların ömrünün yüzde 130 oranında değil, 4 - 5 kat arttığı açıklandı.

ABD'nin Maine eyaletindeki MDI Biyoloji Laboratuvar'ından moleküler biyolog Jarod Rollins şu ifadeleri kullandı:

Sinerjistik uzatma gerçekten çılgınca. Etkisi 1+1 = 2 değil, 1+1 = 5 şeklinde.

Bu çalışma yaşlanmanın sadece tek bir gene ya da yolağa bağlı olmadığı, bunun yerine uzun vadede birlikte çalışan ağların kesişmesinin sonucu olduğunu gösteriyor.

Bilim insanları çalışmanın gelecekte insanlarda yaşlanmayı geciktirme amaçlı yapılacak yeni klinik deneylerin önünü açmasını umuyor.

(Independent Türkçe)