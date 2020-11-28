İnsan göre göre şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır? Ekranların efsane yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonuna bomba gibi başladı. Atv ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Kenan İmirazlıoğlu’nun üstlendiği program 7’den 70’e herkesin ilgisini çekmeyi başarıyor. Çıkan sorulardan bazılarının cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak ediliyor.



İNSAN GÖRE GÖRE ŞEKLİNDE BAŞLAYAN ATASÖZÜNÜN DEVAMI NASILDIR?

A: Hayvan koklaya koklaya

B: Hayvan gide gide

C: Hayvan baka baka

D: Hayvan süre süre

Doğru cevap: D Hayvan süre süre