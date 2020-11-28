28 Kasım 2020 Cumartesi 23:36 | Son Güncelleme:
İnsan göre göre şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır?
İnsan göre göre şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır? Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Kenan İmirazlıoğlu sunuculuğunda Atv'de yayınlanan yarışma programı uzun yıllardır yayın hayatına başarılı bir şekilde devam ediyor. Yarışmada çıkan sorulardan bazıları hem yarışmacıları hem de izleyicileri zorluyor. İşte o sorulardan bir tanesi...
İnsan göre göre şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır? Ekranların efsane yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonuna bomba gibi başladı. Atv ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Kenan İmirazlıoğlu’nun üstlendiği program 7’den 70’e herkesin ilgisini çekmeyi başarıyor. Çıkan sorulardan bazılarının cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak ediliyor.
İNSAN GÖRE GÖRE ŞEKLİNDE BAŞLAYAN ATASÖZÜNÜN DEVAMI NASILDIR?
A: Hayvan koklaya koklaya
B: Hayvan gide gide
C: Hayvan baka baka
D: Hayvan süre süre