İnşaat işçisi patron oldu

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından finanse edilen kırsal kalkınma destekleri kapsamındaki Genç Çiftçi Projesi, iş sahibi olmak, üretim yapmak isteyen gençlerin umudu oldu. Tatvan ilçesinde de yıllarca inşaatlarda çalıştıktan sonra kendi işini kurmak isteyen Emrah Dağdağan, proje kapsamında 30 bin lira hibe desteği alarak tavuk çiftliği kurdu. Ayda ortalama 20 bin organik yumurta elde eden Dağdağan, çiftliğin başka bir bölümünde de yüksek fiyatlara satılan Osmanlı Sultanı, İspenç ve Fizan ırkı süs tavuklarını yetiştirmeye başladı. Dağdağan, ilerleyen zamanlarda tavuk sayısını artırmayı hedeflediğini belirtti.

BİTLİS’TE GENÇ ÇİFTÇİLERE 18 MİLYON LİRA DESTEK

Bitlis’te Genç Çiftçi Projesi kapsamında 15 bin kişi, destekten yararlanmak için İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne müracaat etti. Yapılan değerlendirmeler sonucu onaylanan 622 projeye 18 milyon 660 bin lira hibe desteği sağlandı. Kendi işlerini kuran yüzlerce genç, hem üretim yapmanın hem de ekonomiye katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyor.