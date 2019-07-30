Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5833
  • 6,2234
  • 254.717
  • 103037
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Malatya'da 28 inşaat işçisi, yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Malatya'da 28 inşaat işçisi, yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Malatya'da 28 inşaat işçisi, yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle 28 kişi hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da bir inşaatta çalışan 28 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, merkez Yeşilyurt ilçesinde hastane inşaatında çalışan işçiler, akşam yedikleri yemek sonrası mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetiyle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. 

Sabah hastaneye başvuran 28 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. İşçilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.,

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hadise'nin dansı başına bela oldu! Uyarı aldı
Mustafa Sadal ile ilişkisini bitirmişti! Eski sevgilisine geri döndü
Tatlıtuğ çifti tatilde
Hakan Altun: Seviyorsa arayacaktır
Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil eşi Cansu Tosun ile karavan tatilinde
<p>İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce, sorumluluk bölgesine g

İstanbul Havalimanı’nda 1 Ton 217 Kilogram Pangolin Pulu Ele Geçirildi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Üçüncü Dünya Savaşını kim kazanır? ABD mi, Rusya mı?

Akkuyu’nun kor tutucusu inşaat sahasına ulaştı