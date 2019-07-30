Malatya'da 28 inşaat işçisi, yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Malatya'da bir inşaatta çalışan 28 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, merkez Yeşilyurt ilçesinde hastane inşaatında çalışan işçiler, akşam yedikleri yemek sonrası mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetiyle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Sabah hastaneye başvuran 28 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. İşçilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.,

(AA)