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  • İngiltere'de şaşkınlık veren olay: 1377 kilometrelik hız cezası yazıldı
18 Kasım 2020 Çarşamba 15:49 | Son Güncelleme:

İngiltere'de şaşkınlık veren olay: 1377 kilometrelik hız cezası yazıldı

İngiltere'de şaşkınlık veren olay: 1377 kilometrelik hız cezası yazıldı

İngiltere'de şaşkınlık yaratan bir olay yaşandı. 52 yaşındaki araç teslimat firması çalışanına 1377 kilometrelik hız cezası kesildi. Cezayı gören adamın ise adeta dili tutuldu ve "Bu imkansız." ifadelerini kullandı.

İngiltere’de araç teslimat firması çalışanı Simon Cooper'a teslimat sırasında hız sınırını açtığı gerekçesiyle ceza kesildi. Adresine gelen 856 mph ile hız sınırını aştığı iddia edilen ceza karşısında şaşkına dönen Cooper, " Bu imkansız. Şaşkınım." dedi.

DHA'da yer alan habere göre, Cooper'ın 26 Mayıs'ta Güney Gloucestershire’daki M4 otoyolundaki 70 olan hız sınırını 856 mph (yaklaşık 1377 km) hızla aştığı ifade edildi. Cooper, adresine gelen 856 mph ile hız sınırını aştığı iddia edilen ceza karşısında şaşkına döndü.

"ŞAKA OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"

Konuyla ilgili basına konuşan Cooper, “Bunun bir şaka olduğunu düşündüm. 856 mph görünce gözlerime inanamadım. Henüz bu kadar hızlı giden bir araç yaptıklarını düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

Polis ise olayın ardından yaptığı açıklamada, Cooper’ın 85 mph ile hız sınırını aştığını, teknik bir hata sonucunda söz konusu rakamın fazla eklendiğini açıkladı. Cooper'a 70 mph olan hız limiti sınırını 85 mph ile aştığı için para cezası verildi.

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