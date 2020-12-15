İngiliz sicimi kelimesi arama yapılan başlıklardan oldu. Salı akşamlarının sevilen yapımları arasında yer alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Alpaslan Çakırbeyli'nin "Ama az sonra bağlı olacağın şey İngiliz sicimi." konuşması sonrası konu merak edildi. Türk Dil Kurumu kelimeye yönelik detayı çevrim içi sözlük sayfasında yer verdi. İngiliz sicimi nedir? İngiliz sicimi ne demek?

İNGİLİZ SİCİMİ NEDİR?

Türk Dil Kurumu (TDK), İngiliz sicimini çok sağlam, sık büğümlü sicim ya da ip olarak açıklamaktadır. Kelime eş anlamlı ve isimdir.

İNGİLİZ SİCİMİ NEREDE GEÇTİ?

İngiliz sicimi ifadesi bu akşam EDHO Hızır Çakırbeyli'nin yeğeni Alpaslan Çakırbeyli tarafından kullanıldı. Alpaslan Çakırbeyli'nin "Ama az sonra bağlı olacağın şey İngiliz sicimi." şeklinde konuştu.