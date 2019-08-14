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  3. İngiliz polisine güvenmeyen Mesut Özil, kapısının önüne Sivas Kangalı bağladı

İngiliz polisine güvenmeyen Mesut Özil, kapısının önüne Sivas Kangalı bağladı

İngiliz polisine güvenmeyen Mesut Özil, kapısının önüne Sivas Kangalı bağladı

Geçtiğimiz günlerde bıçaklı saldırıya uğrayan Mesut Özil, Londra'ya Sivas Kangalı getirerek evinin kapısına bağladı.

Takım arkadaşı Kolasinac ile birlikte gaspçılar tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan Mesut Özil, kendi güvenliğini sağlamak için harekete geçti. İngiliz istihbaratının saldırganları henüz bulamaması üzerine Türkiye'den Sivas Kangalı getiren yıldız futbolcu, köpekleri Londra'daki evinin kapısına bağladı.

ŞÜPHELİLERİN SORGUSU SÜRÜYOR

Geçtiğimiz günlerde F. Ercan ve S. Ekinci isimli iki kişi polis tarafından gözaltına alınmıştı. Zanlıların sorgusunun sürdüğü açıklanırken İngiliz polisi karanlık olayı çeteye bağladı.

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