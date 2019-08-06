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  3. İngiliz gencin esrarengiz hastalığı doktorları köşeye sıkıştırdı

İngiliz gencin esrarengiz hastalığı doktorları köşeye sıkıştırdı

İngiliz gencin esrarengiz hastalığı doktorları köşeye sıkıştırdı

İngiltere’de doktorların, bir genci felç eden gizemli hastalığa teşhis koyamadığı öğrenildi.

Daily Mail'in haberine göre, Londra yakınlarında oturan 16 yaşındaki Valentino Erodotou, 2018’in Ocak ayında, göğüs bölgesinde şiddetli ağrı ve yanma hissetmeye başladı. Daha sonra hareket etmekte zorluklar yaşamaya başlayan genç adam, bir süre sonra yürüyemedi ve tekerlekli sandalye oturmaya mecbur oldu.

Valentino Erodotou ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Doktorlar başlarda ona gastrit teşhisi koydu ama tedavi sonuç vermedi. Daha sonra kronik yorgunluk sendromu ve gluten ataksi olduğu tahmin edildi. Ancak bu hastalıklara karşı başlatılan tedavi de başarısızlıkla sonuçlandı.

Gencin anne babası, tomografi ve kan analizi sıra dışı hiçbir şey ortaya çıkarmadığı için genetik test ile romatolog ve immünolog muayenelerinin sonuç vermesini umuyor.

Aile, doğru teşhis koyacak uzman bulabilmek için tüm bu süre içinde 35 bin (235 bin TL) pound harcadı.

(Sputnik)

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