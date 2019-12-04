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İnfaz koruma memuru uyuşturucu ile yakalandı

İnfaz koruma memuru uyuşturucu ile yakalandı

Kocaeli'de infaz koruma memuru olan 31 yaşındaki R.K uyuşturucu ile yakalandı. Tutuklanan şahıs cezaevine gönderildi.

Kocaeli İl Jandarmada Komutanlığı ekipleri, Kocaeli Ceza İnfaz Kurumu’nda infaz koruma memuru olarak görev yapan R.K.'nin uyuşturucu madde sevkiyatı ve satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Olayla ilgili araştırma başlatan ekipler, R.K.’nın İstanbul’dan aldığı uyuşturucu maddeyi otomobil ile Gölcük'e getirdiğini tespit etti. Düzenlenen operasyonla aracı durduran jandarma ekipleri, R.K.'yi gözaltına alırken, araçta yapılan aramada değeri 15 bin TL olan 30 gram metamfetamin ele geçirildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan R.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, görev yaptığı cezaevine konuldu.

(DHA)


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