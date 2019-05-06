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  3. İncirliova'da korkutan yangın: Mahalle duman altında kaldı

İncirliova'da korkutan yangın: Mahalle duman altında kaldı

İncirliova'da korkutan yangın: Mahalle duman altında kaldı

Aydın İncirliova ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın sonucu mahalle duman altında kaldı. Çevre sakinleri sahibi tarafından terk edilen binanın madde bağımlılarının mekanı haline geldiğini belirterek yanan binanın ya muntazam yapılmasını ya da yıkılmasını istediler.

Olay Zafer Mahallesi halk Eğitimi Merkezi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Bir süredir kullanılmayan müstakil bir evden birden dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede tüm binayı saran alevler itfaiye ekiplerinin anında müdahalesi ile çevredeki diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangını madde bağımlılarının çıkardığını ileri süren çevre sakinlerinden Pehlül Saraç, madde bağımlılarının mekanı haline gelen binanın müstakil evden ciddi sıkıntı yaşadıklarını belirterek yetkililerden mahalle sakinleri adına yardım istedi.

İHA

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