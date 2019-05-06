İncirliova'da korkutan yangın: Mahalle duman altında kaldı

Olay Zafer Mahallesi halk Eğitimi Merkezi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Bir süredir kullanılmayan müstakil bir evden birden dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede tüm binayı saran alevler itfaiye ekiplerinin anında müdahalesi ile çevredeki diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangını madde bağımlılarının çıkardığını ileri süren çevre sakinlerinden Pehlül Saraç, madde bağımlılarının mekanı haline gelen binanın müstakil evden ciddi sıkıntı yaşadıklarını belirterek yetkililerden mahalle sakinleri adına yardım istedi.

İHA