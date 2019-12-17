Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8568
  • 6,5297
  • 277.883
  • 111495
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. İnanılmaz olay! Düğün sürerken ayrıldılar

İnanılmaz olay! Düğün sürerken ayrıldılar

İnanılmaz olay! Düğün sürerken ayrıldılar

İngiltere’de yeni evli bir çiftin, damadın içkiyi fazla kaçıran abisinin düğün sırasında geline saldırıp merdivenden aşağıya yuvarlamasından sonra ayrıldığı öğrenildi.

Daily Mail’in haberine göre olay, geçtiğimiz temmuzda İngiltere’nin Ceredigion kentinde yaşandı. Hayatlarını birleştirmeye karar veren Steffan Wilson ve Erin Mason-George’un düğününde damadın abisi Tomos, aşırı miktarda alkol aldıktan sonra Erin’e saldırdı ve merdivenden aşağıya yuvarladı.

Hırsını alamayan Tomos bundan sonra gelinin annesine ve kız kardeşlerine de saldırdı, damat ise kavgada abisinden yana tavır sergiledi.

Kavgadan sonra Erin hemen polise başvurarak boşanma kararı aldı. Ancak evliliğin üzerinden 24 saat geçmediği için yetkililer çifti boşayamadı. Erin ise birlikteliğinin tamamen iptal edilmesinde ısrarcı.

Gelinin babası Colin George, düğündeki kavganın Tomos’un dengesiz davrandığı ilk olay olmadığını belirterek, “Şimdi bozduğu kutlamaların sayısını bile söyleyemem. Çok fazla olay yaşanmıştı” diye konuştu.

(Sputnik)


İlk kare geldi! İşte Denizhan bebek
Beren Saat'ten 'Atiye' itirafı
Tülin Şahin: Kırk günlükken ölümden dönmüşüm
Simge Sağın: Sahteme dikkat edin
Burak Özçivit'in kardeşinden üzen haber
<p>Rusya’nın Kovrov kentinde iki ailenin yaşadığı bir evde yangın çıktı. Olay yerine intikal eden it

Yangın Dumanından Etkilenen Kedi Böyle Hayata Döndürüldü

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Hayvanların komik halleri

Asgari ücret ne kadar olacak? Komisyon bugün üçüncü kez toplanıyor