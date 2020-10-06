İmmünoloji nedir? İmmünoloji uzmanı hangi hastalıklara bakar?

İmmünoloji tıpta insan vücudunda bulunan bağışıklık sistemi ile ilgiline bir tıp dalıdır. Çok çeşitli alanları bulunan İmmünoloji, Türkçe'ye Fransızca'dan geçen ifadelerdendir. Astım, alerjik hastalıklar, İmmünoloji bölümünde tedavi edilmesi gereken sağlık sorunlarıdır.

İMMÜNOLOJİ NEDİR?

İmmünoloji, bağışıklık sisteminin incelenmesi ile ilgilenen, tıp ve biyolojik bilimlerin çok önemli bir dalıdır. Bağışıklık sistemi bizi çeşitli savunma hatları sayesinde enfeksiyonlardan korur. Bağışıklık sisteminde önemli kusurlar oluştuğunda veya bağışıklık sisteminin konak hücre ve dokularını korumak yerine zarar vereceği tepkiler oluşturmak zorunda kaldığı durumlarda birçok hastalık oluşabilir.

Bağışıklık sistemi olması gerektiği gibi çalışmıyorsa, otoimmünite, alerji ve kanser gibi hastalıklara neden olabilir. Artık, bağışıklık tepkilerinin, Alzheimer gibi metabolik, kardiyovasküler ve nörodejeneratif koşullar da dahil olmak üzere geleneksel olarak immünolojik olarak görülmeyen birçok yaygın hastalığın gelişimine katkıda bulunduğu açıkça ortaya çıkıyor.

Bağışıklık yetmezliği hastalıkları, enfeksiyon ve tümör oluşumunun artan risklerinden dolayı açığa çıkar ve gen mutasyonu, gıdasızlık, HIV gibi bazı virüsler veya kanser tedavisi sebebiyle oluşabilir. Kendi moleküllerini hedef alan bağışıklık sisteminin tepkileri otoimmünite oluşturur, bu da ilgili dokulara veya organlara yönelik çeşitli problemler doğurur.

İMMÜNOLOJİ UZMANI HANGİ HASTALIKLARA BAKAR?