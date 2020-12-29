İmam bayıldı tarifi! Gelinim Mutfakta imam bayıldı nasıl yapılır, malzemeleri neler?

İmam bayıldı tarifi bugün Gelinim Mutfakta'da yer alan yemek oldu. Akşam yemeğine lezzetli bir yemek yapmak isteyen ekran başındaki izleyenler, imam bayıldı tarifini not ediyor. Kanal D'nin sevilen yarışma programında gelinler her gün bir yemek yapıyor ve puanlamada kayınvalideler etkili oluyor. Gelinim Mutfakta imam bayıldı nasıl yapılır, malzemeleri neler?

İMAM BAYILDI MALZEMELERİ NELER?

6 adet orta boy patlıcan Sıvıyağ 3 adet orta boy soğan 1 diş sarımsak 3 adet büyük boy domates 4 adet sivri biber 1 çay kaşığı toz şeker 1 çay kaşığı tuz Maydanoz

GELİNİM MUTFAKTA İMAM BAYILDI NASIL YAPILIR?

Patlıcanların saplarını keserek yıkayın ve kurulayın. Tavada zeytinyağını kızdırın. Patlıcanları dizin. Ağzını kapaklı kapatın. Kısık ateşte patlıcanların her yerini hafif kızartın. Kızaran patlıcanları havlu kâğıt serili bir tabağa alın. Kabuklarını soyun. Daha sonra fırın tepsisine dizin. Ortalarını bir bıçakla çizin.

İç malzemesi için tavaya aldığınız zeytinyağı ile soğanları ve sarımsakları soteleyin. Kabukları soyulmuş ve küp küp doğranmış domatesleri ve kıyılmış biberleri katın. Domates suyunu salıp çekene kadar sotelemeye devam edin. Toz şeker ve tuzunu katın. Hazırladığınız iç harcı patlıcanların ortasına yerleştirin. Önceden ısıttığınız 180 derece fırında 15-20 dakika pişirin. İsteğe bağlı üzerini maydanozla süsleyip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…