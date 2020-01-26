Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9448
  • 6,5556
  • 299.553
  • 122142
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. İmalathaneye dönüştürülen evde 1380 litre sahte içki ele geçirildi

İmalathaneye dönüştürülen evde 1380 litre sahte içki ele geçirildi

İmalathaneye dönüştürülen evde 1380 litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da imalathaneye dönüştürülen evde yapım aşamasında ve satışa hazır 1380 litre sahte içki bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmada merkez Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki üretildiğini tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yapım aşamasında ve satışa hazır 1380 litre sahte içki ele geçirdi.

İçkiyi imha eden ekipler, şüpheli H.B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

AA


Sürpriz ikili: Serkan Çayoğlu ve Melisa Aslı Pamuk!
Mehmet Ali Erbil vasiyetini hazırlattı mı?
Ünlü sunucu gündüz vakti saldırıya uğradı!
Kubilay Aka şantajı affetmedi! Soluğu savcılıkta aldı
'Bir kitapta harcanamam!'

Suriyeli çocuk tarafından kurtarılan kadın: O çocuğu asla unutamam

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Türkiye, Elazığ'daki deprem için seferber oldu

Günlük hayatta kullandığımız nesnelerin içlerinde bakın ne var?