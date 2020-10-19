İltisak ne demek, nedir? İltisak TDK anlamı ne?

İltisak kelimesi, tıptan hukuka kadar farklı alanlarda kullanılan kelimelerden biridir. Hukuk terimi olarak iltisak, bir konu ya da bir kavramla ilişkili olan kişiler için kullanılmakta olan bir ifadedir. Dilimize Arapça'dan geçen iltisak, Türk Dil Kurumu (TDK) sayfasında yayınlanıyor.

İLTİSAK NE DEMEK, NEDİR?

İltisak , Türk Dil Kurumu (TDK) çevrim içi sözlğk sayfasında, kavuşma, bitişme ve birleşme anlamlarında kullanılır.

1. Bitişme, kavuşma: Şehzâdebaşı ile Direklerarası’nın iltisak noktasını teşkil eden köşedeki kırâathânede İstanbul’un en mükemmel addedilen saz takımını dinlemeye gittik (Hâlit Z. Uşaklıgil)

2. tıp. İki organın birbirine yapışması: Olabilir ki küçük bir ameliyatla, hatta yalnız alçıyla yâhut yarım bir iltisâk-ı mafsal ile kurtarırız (Peyâmi Safâ)