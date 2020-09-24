İltimas ne demek? İltimas TDK sözlük anlamı nedir?

İltimas kelimesi, Arapça kökenli bir kelimedir ve dilimize sonradan geçmiştir. Türk Dil Kurumu (TDK), resmi internet sitesi üzerinde iltimas kelimesinin anlamını açıkladı. İltimas kelimesini isim ve mecaz cümleler için kullanmaktayız.

İLTİMAS TDK SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

İltimas, Arapça dilinden Türkçe'mize geçmiştir.

İltimas kelimesinin TDK sözlüğündeki anlamı şu şekildedir:

Haksız yere, yasa ve kurallara uymaksızın kayırma, arka çıkma

Birine herhangi bir konuda öncelik ve ayrıcalık tanıma

İltimas kelimesine örnek cümle:

Onun için buraya kabul edilişimde bir iltimas seziyordum, buysa beni yerin dibine geçiriyordu.

İLTİMAS KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- iltimas etmek (veya geçmek)

- iltiması olmak