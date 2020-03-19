İlkbahar mevsimi Doodle oldu! İlkbahar mevsimi nedir, ne zaman başlar?

İlkbahar mevsimi her yol coşku ile karşılanıyor. Google, ilkbahar mevsiminin gelişi ile ilgili doodle hazırladı. Arama motoru her sene farklı konularla alakalı doodlelar hazırlıyor. İlkbahar mevsimi cemrelerin düşmesi ile beraber gelir. İlk cemre 19-20 Şubat, ikincisi26-27 Şubat ve üçüncüsü de 5-6 Mart tarihlerinde düşer.

İLKBAHAR MEVSİMİ GOOGLE’DA DOODLE OLDU!

Her yıl farklı konularla alakalı çalışmalar hazırlayan Google, bu yıl ilkbaharın gelişi ile ilgili doodle hazırladı.

İLKBAHAR MEVSİMİ NE ZAMAN BAŞLAR?

İkbahar veya ilkyaz, doğa döngüsünde kış ile yaz arasındaki mevsim. Kuzey yarım kürede Mart ve Haziran arasıdır.

İlkbaharda ağaçlar çiçek açar, hava sıcaklığı artmaya başlar. Bu mevsimde karların erimesi ve bol miktarda yağışın olması ile su yatakları olan dereler, göller, göletler ve barajlar su ile dolar.

Baharın habercisi çiçekler

Bilhassa bu mevsimde yerel hava depresyonu olarak meydana gelen hava değişikliklerinde, halk arasında Kırk İkindi adı verilen sağanak yağışlar başlar. Bu yağışlarla şiddetli gök gürültüsü, yıldırım düşmesi, dolu tehlikesi ve sel felaketleri de görülür. Bazen bu yağışlar çiftçilere çok zarar verir.