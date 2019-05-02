İlk sahur ne zaman? İlk oruç ne zaman, hangi gün tutulacak?

İlk sahurun ne zaman olacağı araştırılan konuların arasında yer alıyor. Şaban ayının sonuna gelinmesiyle birlikte, Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Milyonlarca Müslüman’ın heyecanla beklediği Ramazan ayında birçok ibadet yapılmaktadır. Bu ibadetlerin başında ise oruç gelmektedir. Farz olan oruç ibadeti imsak ile akşam namaz vakitleri arasında gerçekleştirilmektedir. İlk sahurun ne zaman olacağı haberimizin detaylarında…

HANGİ GÜN SAHURA KALKILACAK?

Ramazan ayı bu yıl 6 Mayıs Pazartesi günü başlayacak ve Müslümanlar, İslam dininin 5 temel şartından olan oruç ibadetini yerine getirecekler. 30 gün boyunca tutulan orucun ardından 3 Haziran Pazartesi günü Ramazan ayı sona erecek.

Ramazan ayının 27. gecesi idrak edilen Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olan Kadir Gecesi 31 Mayıs 2019 Cuma gününe denk geliyor.

SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTULUR MU?



Diyanet Ramazan ayında sahura kalkmak ile ilgili merak edilenlere açıklık getirdi:

"Sahura kalkmamak 'günah' değil. Ama sahur'a kalkmak ve sahur yapmak çok büyük sevap" denildi. Sahur'da bir yudum su içmek için de olsa, sahura kalkmanın iyi olacağı söyleniyor. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

"Sahur yemeği mübarektir. Sahurun tamamı berekettir. Bir yudum su için de olsa sahura kalkın! Allahü teâlâ ve melekleri, sahura kalkanlara salât ve selam ederler. Yani Allahü teâlâ, sahura kalkanları mağfiret eder, melekler de onlar için dua eder."

RAMAZAN DUASI NEDİR? FAZİLETİ NEDİR?

Peygamber Efendimiz, üç aylara eriştiğinde diğer günlere nazaran ibadetlerini daha da artırıyor ve sık sık şu duayı okuyordu: "Allahümme bârik lena fî recebe ve şa'bân ve belliğna ramazan (Allah'ım Recep ve Şaban ayını bize bereketli kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır)."

Kandiller geçidi olarak adlandırılan, Regâib, Miraç, Berat ve Kadir gecelerinin de içindebulunduğu 3 aylar, kendimizi denetleme ve değerlendirmenin, taat, ibadet ve şükürlerimizi artırmanın, bir kere daha geçmişimizin muhasebesini yapıp geleceğe hazırlıklı olmanın bir vesilesidir. Regâib gecesi, müminlerin mağfiret mevsimi 3 aylara rağbet etmeleri ve onun taşıdığı manalardan, değerlerden istifade etmeleri gerektiğine dair mesaj yüklü bir gecedir. Sahabe efendilerimiz peygamber efendimizin 3 aylardaki ibadetini, orucunu şöyle anlatıyor:

Said İbnu Cübeyr (ra)'e Receb ayındaki oruçtan sordum. Bana şu cevabı verdi: İbnu Abbas (ra)'ı dinledim, şöyle demişti: "Resulullah (sav) Recep ayında bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki biz, "(Galiba) hiç yemeyecek (ayın her gününde tutacak)" derdik. (Bazı yıllarda da öyle) yerdi ki biz, (Galiba) hiç tutmayacak" derdik."

SAHURDA MUTLAKA AŞAĞIDAKİ BESİN GRUPLARINDAN ALMAYA ÖZEN GÖSTERİN

1-Ekmek ve tahıllar

2-Süt veya yoğurt

3-Peynir, yumurta veya kıyma vb protein

4-Meyve

5-Sebze veya salatalık domates vb

6-Yağlı tohum

7-Bol su

SAHUR TAVSİYELERİ



– Gece yatarken bir şeyler atıştırıp uyumak yerine sahuru tam zamanında yapmanız günü daha rahat geçirmenizi sağlar

– Susuz kalmak beden için risklidir bu yüzden sahurda yeterli sıvıyı almak için başta su olmak üzere, ayran, maden suyu, meyve kompostosunu tercih edebilirsiniz

– Taze ve kuru meyveler gün içinde kan şekerinizi dengelemek için uygundur sahurda ağır bir tatlı yemenize gerek yoktur

– Sahurda yiyeceğiniz aşırı tuzlu yiyecekler gün içinde su ihtiyacınızı artırır fazla tuzlu besinleri ( turşu, zeytin, salamarular vb) tercih etmeyiniz. Zeytin seviyorsanız iftarda yemeye özen gösteriniz

– Sahurdan sonra yeniden uykuya rahat ve kolay geçiş için kızartma vb yiyecekler tercih etmemeye çalışın çok sıcak veya aşırı soğuk yiyecek ve içeceklerden kaçının gaz ve mide şikâyetlerinizi tetikleyebilir

– Bağırsaklarınız tembel ise sahurda 1 tatlı kaşığı zeytinyağını domates ve salatalık üzerine dökerek tüketin ve yanında 1-2 kayısı veya hurma yiyin. Lif ve zeytinyağı tuvalete daha kolay çıkmanızı sağlar