İlk oruç ne zaman başlıyor? 2020 oruç başlama tarihi hangi gün? İşte detaylar…

Oruç başlama tarihi merak edilmeye başlandı. Oruç ibadetini yerine getirecek olan Müminler ilk oruç ne zaman başlıyor? Sorusunun yanıtını arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden Ramazan ayının tarihini duyurdu. İlk oruç tarihi ile ilgili detaylar haberimizde…

İLK ORUÇ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı yayınladığı dini günler takviminde Ramazan ayının 24 Nisan'da başlayacağını duyurdu. 24 Nisan’da ilk oruç tutulacak; 23 Mayıs'ta da son oruçlar tutulacak. Kadir Gecesi ise 19 Mayıs'ta idrak edilecek.

ORUCUN FAZİLETLERİ

İslam’ın beş şartından dördüncüsü, mübarek Ramazan ayında her gün oruç tutmaktır. Oruç, hicretten 18 ay sonra, Şaban ayının onuncu günü, Bedir gazasından bir ay evvel farz oldu. Ramazan, yanmak demektir. Çünkü bu ayda oruç tutan ve tevbe edenlerin günahları yanar, yok olur. Selmân-ı Fârisî hazretleri, Resulullah efendimizin şaban ayının son günü hutbede şöyle buyurduğunu bildirmektedir:

“Ey Müslümanlar! Üzerinize öyle büyük bir ay gölge vermek üzeredir ki bu aydaki bir gece,ki Kadir gecesi, bin aydan daha faydalıdır. Allah ü Teâlâ, Ramazan ayında her gün oruç tutulmasını emretti. Aynı zamanda geceleri teravih namazı kılmak da sünnettir. Bu ayda Allah için ufak bir iyilik yapmak, başka aylarda farz yapmış gibidir. Bu ay, iyi geçinmek ayıdır ve Müminlerin rızkı artar."