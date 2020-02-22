İlk 'örnek ev' kuruldu! Artık böyle olacak

Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası bölge halkının yaraları sarılmaya devam ediyor. Tüm imkanlarını kullanan devlet kurumları depremzedelerin mağduriyetini gidermek adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde konutların inşasına başladı.

Bu kapsamda özellikle depremin ana merkezi Sivrice ilçesinin Çevrimtaş köyünde 91 metrekare 2+1 hafif çelik ile örnek evin inşası tamamlandı. Yine hafif çelikle ahır yapına da başlandı.

Örnek çalışmaların tamamen bitmesinin hemen ardından köylerde yaklaşık 3 bin 500 evin inşası gerçekleştirileceği belirtildi.

Çevrimtaş köyünde depremde 1 kişi hayatını kaybetmiş, bir çok evde yıkılıp ağır hasar görmüştü.

Yaşanan deprem sonrası evi yıkılan ve isteği üzerine arazisi içerisinde ‘örnek’ ev yapılan iki çocuk babası Ramazan Ernek de yeni evlerine kavuşmanın mutluluğu içerisinde olduklarını ve evlerinin güzel olduğunu aktardı.

Arazisi içerisinde yapılan evden memnun olduklarını dile getiren köylülerden Ramazan Ernek, “Depremde evimiz zarar gördü şuan enkazı kaldırılıyor.

Onun için bizlere de bir ev yaptılar. Allah razı olsun. Örnek ev yaptılar ve gelip bakıyorlar. Elazığ ve Malatya'da bu çevrede aklaşık 3 bin 500 civarında böyle örnek ev yapılması planlanıyor.

İnşallah, en yakın zamanda mağdur olanlara da yapılır. Ben şahsım olarak evimizden memnunum, evimiz güzel. Yaklaşık 100 metrekare alan üzerinde herhalde 2+1, üç odası, mutfağı ve banyosu var” dedi.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan depremin ardından bölgeye Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve AFAD tarafından 126 milyon 500 bin lira nakdi yardım gönderildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Twitter hesabından 24 Ocak'ta meydana gelen depremin ardından yapılan çalışmalar ve yardımlara ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.

Buna göre, Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve AFAD tarafından Elazığ ve Malatya'ya 126 milyon 500 bin lira nakdi yardım gönderildi.

Deprem sonrası bölgeye 29 bin 934 çadır, 29,5 ton kömür, 70 bin 910 yatak, 157 bin 653 battaniye, 341 ton odun, 47 bin 586 ısıtıcı ile soba, 104 bin 554 gıda kolisi, 61 bin 200 alışveriş kartı, 105 bin 967 kıyafet, 143 bin 412 paket hijyen malzemesi ve bebek bezi dağıtıldı.

(İHA)