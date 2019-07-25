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  3. Alaplı Çayı'nda ilk kez görülen yunuslar vatandaşların ilgi odağı oldu

Alaplı Çayı'nda ilk kez görülen yunuslar vatandaşların ilgi odağı oldu

Alaplı Çayı'nda ilk kez görülen yunuslar vatandaşların ilgi odağı oldu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ırmağa giren 3 metre boyundaki yunus için herkesin ilgi odağı oldu.

Karadeniz’de balık sürülerini takip eden 2 yunus Alaplı çayında denizden 70 m kadar içeri girdi. Yunuslar kendilerini   görüntüleyen vatandaşlara aldırış etmeden suya daldı çıktı. Alaplı çayında yunus balığı olduğunu duyan bazı vatandaşlar fotoğraf makineleri ve telefonlarıyla bir batıp bir çıkan yunusları görüntülemeye çalıştı.

Yunusların Alaplı Çayı’na denizde takip ettikleri balık sürüsünün peşinden girmiş oldukları sanılıyor. Bir süre yunus balıkları çayda yüzdükten sonra gözlerden kayboldular

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