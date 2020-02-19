İlk cemre düştü mü? Cemre sırayla nereye düşer? İşte cemre fotoğrafları

Bahar aylarının yaklaşması ile cemrenin ne zaman düşeceği de merak konusu oldu. Vatandaşlar "İlk cemre düştü mü? Cemre sırayla nereye düşer?" sorularının yanıtını araştırıyor. Cemre, bahar aylarının ve havaların giderek ısınacağının müjdesini veriyor. Cemre, İlkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havada sonra su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışıdır. Arapça olan sözcük kor durumunda ateş anlamına geliyor.

İLK CEMRE DÜŞTÜ MÜ?

Cemre düşmesinin ilki bugün gerçekleşti. Cemre düşmesi iki sefer daha gerçekleşecek.

CEMRE SIRAYLA NEREYE DÜŞER?

İkinci ve üçüncü cemre birer hafta arayla düşecek. Cemrelerin ikincisi 26-27 Şubat'ta suya, üçüncü cemre ise 5-6 Mart'ta toprağa düşecek.

CEMRE DÜŞÜNCE NELER OLUR?

İstanbul’da 60 yıllık dönem için yapılan bir araştırma , cemrelerin kıştan bahara geçilirken ortalama sıcaklık eğrilerinin yükselmeye başladığı dönemin başlangıcını belirledikleri ve bu dönemde mevsim normallerinin üzerindeki az ya da çok bir sıcaklık artışıyla çakıştıklarını ortaya koymuştur. Cemreler arasındaki günlerdeyse, sıcaklıklarda az da olsa bir düşüş olduğu saptanmış. Aynı araştırmaya göre her üç cemre dikkate alındığında, bir iki günlük farklarla bu tarihlerde %42 olasılıkla, iki cemre dikkate alındığındaysa %74 olasılıkla belirgin bir ısınma gerçekleşmiş. Cemrenin tıptaki anlamı ise halk arasında karakabarcık, kabarcık, kabarcuki ateşgöynüğü ya da yanıkara adlarıyla bilinen iltihaplı çıban olarak tanımlanıyor.