İlginç iddia: Dans Corona'dan korur

Birçok ülkeyi etkisi altına alan virüsü değerlendiren Emir, “Çin’de başlayıp hızla beş kıtaya yayılan bir virüs söz konusu. Uzmanlar çözüm arayışlarını sürdürüyorlar elbette. Ancak bizlerinde bireysel olarak alabileceği bazı önlemler var. Genel hijyen kurallarına dikkat ederek, ellerimizi sık sık yıkayarak, gerekli görürsek maske takarak bu süreci bir şekilde geçirebiliriz. Dileğim en kısa sürede tedavisinin bulunması ve kontrol altına alınmasıdır.” ifadelerini kullandı.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR, KORUYOR

Ünlü iş adamı, virüs hakkında ilginç bir iddia da ortaya attı. Düzenli aralıklarla yapılan dans yada egzersizin salgın hastalıklarla mücadelede önemli rol oynayabileceğini iddia eden Emir sözlerine, “Sadece “Corona” değil, salgın hastalıklardan genel olarak dans ederek uzak durmanın da mümkün olabileceğini düşünüyorum. Evet kulağa biraz garip geliyor ama, uzmanların açıklamaları salgından ağır etkilenenlerin bağışıklık sistemi zayıf olan bireyler olduğu yönünde. Corona, influenza yada diğer virüs kaynaklı rahatsızlıkları güçlü bir bağışıklık sistemi ile karşılamak bizi hayatta tutacaktır. Bunun için haftada en az 2 gün 45’er dakika dans etmek eğlenceli bir yol olabilir. Çünkü dans etmek sizi zinde tutar, kas ve eklemlerinizi, beyninizi sürekli aktif tutar. Bunun yanında sağlıklı beslenmek de çok önemli.” şeklinde devam etti.